Lily Allen brengt eigen seksspeeltje uit

We kennen haar vooral als zangeres, maar de pasgetrouwde Lily Allen wil ook andere markten aanboren. Zo lanceert ze een eigen seksspeeltje, die ze de welluidende naam Liberty gaf. Daarvoor werkt ze samen met het Duitse merk Womanizer. “Seksspeeltjes zijn nog steeds een taboe", legt de zangeres, die twee kinderen heeft, uit. “Vrouwelijk genot is ook taboe. De enige manier om die onderwerpen uit de taboesfeer te halen, is door er openlijk, vaak en zonder schaamte of schuldgevoel over te praten.” Naast haar eigen speeltje zal Lily ook het gezicht worden van de campagne #IMasturbate, die meer aandacht wil vragen voor vrouwelijke masturbatie.

Daarnaast heeft Lily nog wat tijd vrij om aan een nieuw album te werken. Ze heeft besloten om de plaat in eigen beheer uit te brengen, en vraagt daarom fans via de website Cameo om te betalen voor een persoonlijke boodschap. “Voor zo'n 90 euro zal ik je berichten of gelukswensen sturen. Ik zal doen wat je ook maar wil", vertelde ze. “Ik wil opnieuw muziek uitbrengen. Dit is de eerste keer in m'n carrière dat ik mijn album niet bij een grote platenmaatschappij uitbreng. Met de opbrengsten zal ik dus het album financieren. Vraag me dus om domme dingen te doen. Uw wens is mijn bevel, en hopelijk krijgen jullie in ruil snel nieuwe muziek.”