Lil Nas X verdwijnt even van het podium om speciale reden: “Ik moet echt even naar de wc”

Celebrities Zoontje van Kim Kardashian en Kanye ‘Ye’ West toont middelvin­gers aan paparazzi

Saint West (6) laat zijn stoute kant zien en steekt zijn middelvingers op naar de paparazzi. Kim Kardashian (41), Kanye ‘Ye’ West (45) en hun kinderen zijn in Parijs voor de tweejaarlijkse modeweek. In hun vrije uren kunnen de kinderen hun tijd spenderen in de hotelkamer. Maar in de plaats van zich bezig te houden op hun kamer, kiezen de kinderen ervoor om door het raam naar buiten te kijken. En Saint neemt de kans om zijn middelvingers op te steken naar de paparazzi die terugkijkt.

15:19