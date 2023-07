Lil Nas X, pikant, controversieel en straks op Rock Werchter: “Ja, ik heb al berichten van ‘hete’ fans beantwoord”

Celebrities Actrice Cate Blanchett toont speciale moves op Glastonbu­ry: “Geef haar hiervoor een Oscar”

Een Oscarwinnares op het podium van het Britse festival Glastonbury, dat hebben de festivalgangers nog niet vaak gezien. ‘Tár’-actrice Cate Blanchett (54) was afgelopen weekend de verrassingsact tijdens het optreden van de band Sparks. Verrassen deed ze, en hoe! Op podium deelde ze nog eens haar gekke dansmoves die ze ook al etaleerde in de videoclipvan ‘The Girl Is Crying In Her Latte’ van Sparks. “Geef deze vrouw een Oscar voor haar dansoptreden op Glastonbury”, is een van de vele reacties online.