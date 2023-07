Lil Nas X gaat met elektrische scooter in de fout in Noorwegen (en wordt tegengehouden door politie)

Celebrities 50.000 dollar alimenta­tie per maand, maar ex-vrouw Kevin Costner wil vijf keer meer

Christine Baumgartner (49), de ex-partner van Kevin Costner (68), is op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de ruim 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) aan alimentatie per maand die haar is voorgesteld. Baumgartner noemt het voorstel zelfs ‘ongepast’. Een nieuw hoofstuk in wat ondertussen een heuse vechtscheiding is voor Costner.