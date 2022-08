Liep het huwelijk van Sylvester Stallone op de klippen door een hond? “Hij wou een rottweiler, z’n vrouw niet”

“Stallone wou graag een rottweiler kopen als waakhond. Jennifer zag dat echter totaal niet zitten. De vele discussies daarrond hebben hun huwelijk de genadeslag gegeven”, is te lezen op de Amerikaanse site. De ‘Rocky’-acteur ontkent echter dat zo’n banaal voorval aan de basis ligt van de scheiding. “We zijn gewoon uit elkaar gegroeid", laat hij weten in een statement. “We willen allebei een andere richting uit met ons leven. Ik zal trouwens altijd van Jennifer blijven houden. Ze is een geweldige vrouw en de liefste persoon die ik ooit ontmoet heb.”

Stallone en Flavin stapten in 1997 in het huwelijksbootje en hebben samen drie dochters: Sophia, Sistine en Scarlet. Volgens TMZ beschuldigt Jennifer haar man ervan geld te hebben verkwist en is dat de oorzaak van de scheiding. Eerder ontstonden al geruchten over de breuk toen Stallone de tattoo van z’n vrouw op z’n arm liet vervangen door de beeltenis van z'n overleden hond Butkus. “Dat was echter niet de bedoeling”, aldus de manager van de acteur. “Hij wou de tattoo van z’n echtgenote een opfrisbeurt geven, maar het resultaat liet te wensen over. Vandaar dat hij ervoor gekozen heeft om er een nieuwe afbeelding over te zetten.”