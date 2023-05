Liedjes van Eminem hielpen Ed Sheeran om van gestotter af te komen: “Ik kon ze van begin tot einde rappen”

CELEBRITIESNiet logopedie, maar het album ‘Marshall Matters’ van rapper Eminem (50) heeft wonderen verricht voor Ed Sheeran (32). De liedjes hebben de Britse zanger geholpen om definitief van zijn gestotter af te komen. De artiest begon met stotteren als negenjarige jongen na een traumatische ervaring met een operatie. Daar vertelt hij openhartig over in het radioprogramma ‘The Howard Stern Show’.

Ed Sheeran begon te stotteren na een ingreep om een moedervlek dicht bij zijn oog weg te halen. De zanger was destijds negen jaar. “De dokters waren vergeten om mij te verdoven", herinnert hij zich. Het was een traumatische ervaring. De pijn was volgens de Brit zo hevig dat het invloed had op zijn spraak. “Sindsdien stotterde ik.” Sheeran ging daarna naar verschillende logopedisten, maar zonder succes.

Het was zijn oom die uiteindelijk met de oplossing kwam. “Hij kocht mij het album ‘Marshall Matters’ en zei tegen mijn vader dat Eminem de nieuwe Bob Dylan zou worden. Mijn vader zei: “Oké, dan gaat Ed ernaar luisteren”. Door de liedjes uit mijn hoofd te leren en het helemaal te rappen, stopte ik met stotteren.”

Intussen is Sheeran zijn gestotter kwijt én een vriend rijker. Hij vertelt over zijn vriendschap met de rapper in ‘The Howard Stern Show’. “Ik ken Eminem al zes jaar. We hebben drie liedjes samen gemaakt en twee keer samen opgetreden”, zegt hij. “Eminem is echt anders. Hij is erg teruggetrokken en ziet niet veel mensen. Hij is iemand die ik goed begrijp. Hij woont bijvoorbeeld ook nog steeds in zijn geboorteplaats.”

Bekijk hieronder de trailer van ‘Ed Sheeran: The Sum of It All’

LEES OOK: