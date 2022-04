Lichaamstaalexpert analyseert gedrag van Johnny Depp: “Iemand die onschuld ‘speelt’, zoekt veel meer contact”

Jobat Lonen stijgen in Limburg en West-Vlaanderen: hoe komt dat en wat met de andere provincies?

De Belg verdiende vorig jaar gemiddeld 3.748 euro bruto. Zo leren we uit het nagelnieuwe Salariskompas van Jobat. In de ene provincie gingen de lonen omhoog, in de andere moesten werknemers het met (een beetje) minder stellen. William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.be, zoomt in op de resultaten.

21 april