Lichaam Sinéad O'Connor vrijgegeven, doodsoorzaak blijft onduidelijk

"Ik was zo bang dat ze me zou ontslaan als ik naar het toilet ging, dat ik mezelf bevuilde": een overzicht van de beschuldi­gin­gen tegen Lizzo

Zangeres Lizzo (35) ligt serieus onder vuur, nu ze door drie achtergronddanseressen wordt aangeklaagd voor seksueel wangedrag én het creëren van een vijandige werkomgeving. Daarbovenop krijgt ze beschuldigingen van ‘fatshaming’ naar haar hoofd geslingerd. Een schril contrast met waar de Amerikaanse zangeres tot nu voor stond: pure zelfliefde - ongeacht gewicht of huidskleur. Dit is wat we tot nu toe weten over de beschuldigingen. “Toen we ons ontslag gaven, stak Lizzo twee middelvingers in de lucht.”