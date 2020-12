Liam Payne herkent de situatie van Little Mix: “Zayn is om dezelfde reden bij One Direction vertrokken”

Celebrities Is dit de échte reden waarom Jesy Nelson stopt bij Little Mix? “Ze heeft slapeloze nachten en paniekaan­val­len”

16 december Zangeres Jesy Nelson (29) die een rustpauze inlast voor onbepaalde tijd: het nieuws is bij de fans van Little Mix als een bom ingeslagen. Zeker toen er werd aan toegevoegd dat het om ‘medische redenen’ is. Redenen die op hun beurt niet nader worden toegelicht en dus voor speculaties en ongerustheid zorgen. Wat is er aan de hand?