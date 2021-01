Liam Neeson (68) krijgt stilaan genoeg van actiefilms: “Al blijft het wel zalig om die jonge kerels in elkaar te slaan”

CelebritiesAls er een acteur is die zichzelf helemaal opnieuw heeft uitgevonden, is het Liam Neeson (68) wel. Sinds ‘Taken' uit 2008 rijgt de Ier de actiefilms aan elkaar - een genre dat hij voordien amper aanboorde. Maar ook deze ‘renaissance’ komt ten einde, vertelt de acteur aan Entertainment Tonight.

“Of ik ga stoppen met die actiefilms? Ja, ik denk het wel", zegt Liam Neeson in een nieuw interview. “Ik ben 68 en een half. Dit jaar word ik 69. Ik heb nog een paar actiefilms op de planning staan voor dit jaar - hopelijk komen die er met de coronacrisis - en daarna houdt het waarschijnlijk op. Tenzij ik een looprekje mag gebruiken."

Sinds hij in 2008 in ‘Taken’ meespeelde, heeft Neeson z'n carrière met de actiefilms een nieuwe boost kunnen geven, al is het verhaal altijd wel redelijk gelijkaardig: oudere held (met roots in het leger/geheime dienst) moet uit pensioen komen om een jonger iemand te redden. In z’n nieuwe, ‘The Marksman’, speelt hij bijvoorbeeld een voormalige marinier die een 11-jarige jongen moet beschermen van de plaatselijke drugkartels. Toch geniet Neeson ten volle van de actiescènes. “Ik vind het geweldig", zegt hij. “Ik vind het zalig om jongens die half zo oud zijn als ik in elkaar te slaan.”

Oudste zoon

Al begint het leeftijdsverschil hem soms wel parten te spelen. “Ik heb net een actiefilm afgerond in Australië (‘Blacklight’, red.)", legt Neeson uit. “Ik had een gevecht met een jongen - een geweldig lieve acteur die Taylor heet - en halverwege dat gevecht kijk ik op. Ik ben buiten adem, hij heeft er totaal geen moeite mee. Dus ik zeg: ‘Taylor, hoe oud ben je eigenlijk?’ ‘25', zei hij. Dat is net zo oud als m'n oudste zoon", lacht Neeson.

Ook superheldenfilms heeft Neeson al een tijdje afgezworen - “Ik heb geen zin meer om elke dag drie uur in de fitness te staan, zodat ik me in een Velcro-pak met een cape kan hijsen”. Toch is er één rol die hij met plezier (opnieuw) zou spelen: die van de Griekse oppergod Zeus uit ‘Clash of the Titans’. Dat fans hopen dat Neeson als Zeus zal verschijnen in de derde ‘Wonder Woman’-film, doet hem dan ook veel plezier. “Zeker, ik ben gevleid! Ik had wel geen flauw idee dat de oude Griekse Goden hun opwachting maken in ‘Wonder Woman‘”, geeft hij vervolgens toe. “Ik moet bekennen dat ik tot m'n grote spijt nog geen enkele van de ‘Wonder Woman’-films heb gezien. Maar ik zal eens een telefoontje doen met m’n agent", besluit hij lachend.

