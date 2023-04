Lewis Capaldi over Gilles de la Tourette: “Het is een reële mogelijkheid dat ik moet stoppen met muziek maken”

“Alleen het maken van muziek zorgt ervoor dat ik meer last heb van Gilles de la Tourette (een neurologische aandoening waarbij je willekeurige geluiden en bewegingen maakt, red.). Anders kan het maanden aan een stuk goed gaan”, onthult Capaldi aan ‘The Sunday Times’. “Het is een zeer rare situatie. Op dit moment is de afweging om door te gaan met mijn muzikale carrière het waard. Maar er is een kans dat ik mezelf te veel schade toebreng en dan moet ik stoppen. Ik wil niet overdrijven, maar het is een reële mogelijkheid dat ik hierdoor muziek moet opgeven", aldus de ‘Forget Me’-zanger.

In september vorig jaar maakte de Schotse zanger bekend dat hij aan het syndroom van Gilles de la Tourette lijdt. Door de ziekte is het soms moeilijk om live te spelen. Daarom draagt hij een speciaal polsbandje, dat zorgt voor stimulatie van zenuwen en hersenen door middel van stroomstootjes. Op die manier worden de tics een beetje onderdrukt. In het verleden heeft hij ook al botox gekregen in zijn schouder om het trillen tegen te gaan. Capaldi praat regelmatig openhartig over zijn diagnose. “Ik wil er vooral over praten omdat ik niet wil dat mensen denken dat ik cocaïne of dergelijke gebruik”, zei hij daarover. “Mijn schouder trilt als ik enthousiast, blij, nerveus of gestrest ben. Het is iets waar ik mee moet leren leven.”