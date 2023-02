Lewis Capaldi oog in oog met wassen beeld: “Eindelijk kan ik met mezelf spelen”

Celebrities Allereer­ste Wednesday Addams overleden op 64-jarige leeftijd

Lisa Loring, de actrice die van 1964 tot en met 1966 de rol van Wednesday Addams speelde in ‘The Addams Family’ is overleden. Loring, die ook al te zien was in ‘As the World Turns’, is zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden na een beroerte. Het nieuws werd bevestigd door haar dochter Vanessa Foumberg.

30 januari