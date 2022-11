Lewis Capaldi leert meisje nieuw nummer spelen in treinstation: “Je bent een goede pianospeler”

Celebrities Adele maakt waar spektakel van shows in Las Vegas (en doet zelfs een verdwijn­truc)

Met een jaar vertraging is Adele (34) eindelijk begonnen aan haar ‘Weekends with Adele’-shows in Las Vegas. Het wordt meteen duidelijk dat de Britse zangeres voor deze langverwachte concerten kosten noch moeite heeft gespaard. Met ‘Hello’ heeft ze meteen iedereen mee, en even later is het spektakel compleet wanneer er letterlijk regen en vuur tevoorschijn komt tijdens ‘Set Fire To The Rain’. Het volledige The Colosseum-theater geniet met volle teugen mee. Eindigen doet ze met een soort goocheltruc: confetti valt naar beneden en weg is Adele.

21 november