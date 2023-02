Lewis Capaldi bezoekt Antwerps restaurant: “Zo bescheiden... Als ik niet wist dat hij kwam, had ik ‘m niet eens herkend”

“Bedankt om langs te komen Lewis Capaldi”, schrijft Jules Koninckx van restaurant Maven met trots bij een foto van hem met de Schotse zanger. Over het bezoekje van Capaldi vertelt de chef verder: “We zijn zo goed als altijd volzet. Maar voor zo iemand hebben we wel plaatsgemaakt.” Hij vervolgt: “Het was echter niet gemakkelijk. Want zijn groep kwam eerst binnen met vijf, dan met tien en opeens waren het er twintig. Maar plaats maken is uiteindelijk wel gelukt.”

Over Capaldi zelf zegt Koninckx: “Hij is nadien komen dag zeggen in de keuken en ik vond dat hij vooral met beide voeten op de grond stond. Bij het binnenkomen in het restaurant bijvoorbeeld, ging hij gewoon net als iedereen in de rij staan om zijn jas af te geven. Ik denk dat het daarom is dat ook heel weinig mensen hem herkend hebben. Omdat er heel weinig rond hem te doen was.” De kok besluit glunderend: “Toen hij kwam dag zeggen in de keuken hebben we ook een klein babbeltje geslagen. Hij zei heel vriendelijk dat hij nog nooit zo lekker gegeten had.”