Levenslang voor acteur uit ‘Riverdale’ die moeder vermoordde en aanslag op Justin Trudeau wilde plegen

De 24-jarige Amerikaan Ryan Grantham speelde als kind enkele rollen, onder meer in de reeks ‘Riverdale’, ‘Supernatural’ en de film ‘Diary of a Wimpy Kid’. In 2020 ging het echter mis en doodde hij zijn moeder Barbara Waite. Hij maakte een filmpje van het lichaam met een Go-Procamera waarin het lichaam van zijn moeder te zien was en waar hij de volgende woorden zei: “Ik heb haar langs achteren in het hoofd geschoten terwijl ze piano speelde. Ze heeft nog kort geweten dat ik het was”.

Enkele uren na de moord, en na veelvuldig gebruik van marihuana en alcohol, vulde hij zijn wagen met drie wapens, munitie, twaalf molotovcocktails en kampeergerei. Hij reed tweehonderd kilometer in de richting van de woning van de Canadese premier Justin Trudeau , wiens adres in zijn gps werd aangetroffen. Hij bedacht zich echter en gaf zich daarop aan bij de politie waar hij de moord op zijn moeder toegaf.

Massa-aanval overwogen

In de rechtbank gaf de voormalige acteur ook toe dat hij een massa-aanval had overwogen aan de Lion’s Gate Bridge in Vancouver, of aan de Simon Fraser Universiteit, waar hij zelf student was. De rechtbank in British Columbia achtte de man schuldig aan doodslag, maar hij werd eerst vervolgd voor moord. De acteur gaf de feiten toe.