‘Lethal Weapon’-acteur Mitchell Ryan (88) overleden

CelebritiesActeur Mitchell Ryan, bekend van zijn rollen in ‘Dark Shadows’, ‘Lethal Weapon’ en de tv-serie ‘Dharma & Greg’, is op 88-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan stierf aan hartfalen in zijn huis in Los Angeles. Dat vertelt zijn stiefdochter Denise Freed aan de Hollywood Reporter.

Ryan speelde in totaal 136 rollen. Z’n meest bekende is die van een gemene generaal en heroïnesmokkelaar in de eerste ‘Lethal Weapon’-film. Daarnaast had hij een rol als politieagent in ‘Magnum Force’ en was hij te zien als sluwe, moorddadige zakenman Anthony Tonell in Las Vegas in tv-soap ‘Santa Barbara’.

De acteur speelde ook een seizoen lang Burke Devlin in de soapserie ‘Dark Shadows’ uit de jaren 60, maar hij werd ontslagen vanwege zijn alcoholisme. Ryan erkende zijn drankproblemen in zijn autobiografie ‘Fall of a Sparrow’. In de jaren 90 was hij nog te zien in de populaire sitcom ‘Dharma & Greg’, z'n laatste grote rol.

Ryan was getrouwd met Barbara Albertine en had in totaal drie kinderen.

