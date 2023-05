Lesbische Disneyster Raven-Symoné over hoe moeilijk het was om te daten: “Ik moest iédereen een zwijgcontract laten tekenen”

CelebritiesRaven-Symoné (37), die we nog kennen uit de Disneyreeksen ‘That’s So Raven’ en ‘Raven’s House’, onthult hoe moeilijk het was om te daten terwijl ze voor Disney werkte. “Ik moest iedereen een zwijgcontract laten tekenen, dat kon niet anders in mijn positie.”

In een interview met Howie Mandel (67) onthult Raven hoe lastig het was om als Disneysterretje een liefdesleven uit te bouwen. Zeker omdat ze op meisjes viel. “Alle mensen waar ik een soort relatie mee had - uiteraard zéker toen ik begon te daten - moesten een zwijgcontract tekenen. Toen ze me dat vertelden kon ik het aanvankelijk amper geloven, want zoiets is heel onpersoonlijk. Het was heel moeilijk om aan te brengen in een gesprek, maar het kon niet anders voor iemand in mijn positie. Stel je voor dat er iets zou lekken in de pers?”

Toen Howie haar vroeg op welk punt van een relatie ze het papierwerk bovenhaalde, lachte ze een beetje groen. “Nét voor we de slaapkamer ingingen”, klinkt het. “Als ik voelde dat dat in de kaarten lag, haalde ik het contract boven. Dat is geen grap!” Benadrukt ze, wanneer Mandel in de lach schiet. “Welkom bij ‘ik ben een hedendaagse ster in Hollywood’. Zulke dingen horen er echt bij.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm 'That's So Raven' © FRANCE TELEVISIONS

Ook haar huidige echtgenote, Miranda Pearman-Maday, moest er dus aan geloven. “Dat gebeurde toen we nog maar twee maanden aan het daten waren. Mijn moeder zat op mijn kap. Ze wilde perse dat ik het zo snel mogelijk liet tekenen. Maar ik durfde niet goed, ik voelde toen al dat er iets ‘anders’ was aan Miranda. Ze snapte het ook niet goed toen ik het vroeg, want ook zij voelde meteen aan dat het juist zat tussen ons. Maar ze tekende wél, omdat ze besefte dat ik onder druk stond van buitenaf.”

Hoewel Disney erop stond dat er niets over haar liefdesleven - en al zeker niet over haar seksleven - lekte, boden ze uiteindelijk wel aan om haar personage, Raven Baxter, ook lesbisch te maken. “Maar ik heb nee gezegd. Niet omdat ik niet trots ben op wie ik ben, of omdat ik de LGBTQ+-gemeenschap niet wil vertegenwoordigen. Raven Baxter was gewoon al jaar en dag hetero, en dat mocht ze blijven van mij. Daar hoefden ze geen volledig personage voor aan te passen.”

