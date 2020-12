Leontine staat stil bij verjaardag van ex-man Marco Borsato

Marco trok na de breuk met Leontine in bij zijn moeder in Alkmaar. Inmiddels heeft hij in diezelfde gemeente een penthouse gekocht. Daar geniet hij van zijn rust, en bezorgt hij op het moment onder meer kerstbomen. Uit de spotlights blijft hij voorlopig wel, maar in een brief aan zijn fanclub liet Marco weten wel weer terug te keren op het podium. “Ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn.”



Marco en Leontine hebben samen drie kinderen, met wie ze tot de breuk samen woonden in in Blaricum. In november 1998 werden de twee ouders van zoon Luca, in 2001 werd zoon Senna geboren, een jaar later kwam dochter Jada op de wereld.