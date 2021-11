Leontine Borsato over Iris Hond, de vrouw met wie Marco een affaire had: “Ze is ook maar een mens”

CelebritiesIn een interview met LINDA vertelt Leontine Borsato (53) over de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. En dat dieptepunt is snel gekozen. Na 22 jaar huwelijk gingen Marco (54) en Leontine scheiden, nadat er geruchten over zijn ontrouw met pianiste Iris Hond (34) aan het licht waren gekomen. Maar nu, na een jaar uit elkaar te zijn geweest, is het koppel weer samen. Leontine verwijt Iris verder niks: “Ik sta nu meer dan ooit open voor geluk.”

“Vrouwen die iets met getrouwde mannen beginnen worden vaak bestempeld als gemeen, maar zij zijn óók mensen van vlees en bloed, ze zijn onderweg misschien net zo de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt”, vertelt Leontine over Iris, de vrouw met wie haar man een tijd een affaire had. Leontine beschouwt de hele situatie nu als iets waar ze alleen maar uit heeft geleerd: “Dit is nou eenmaal een wending die óns leven heeft genomen. Het zijn allemaal levenslessen geweest.”

Leontine heeft zelfs een paar woordjes gewisseld met de pianiste. Ze kwamen elkaar tegen op het toilet in een restaurant, waar de twee volgens Leontine een “vriendelijke ontmoeting” hadden: “Ik gun het haar, en dat heb ik haar ook gezegd, dat ze een nieuwe liefde in haar leven vindt.” Voor Leontine is de affaire tussen Marco en Iris een afgesloten hoofdstuk. Ook Iris zelf wilt het hele gebeuren achter zich laten: “Ik heb nu een beter beeld van wat voor persoon ik denk nodig te hebben of wie bij me zou passen”, zegt ze. “Het moet in elk geval iemand zijn bij wie ik me honderd procent veilig kan voelen, maar mij tegelijkertijd inspireert en uitdaagt.”

Leontine vertelt verder in het interview dat ze alles had wat haar hartje begeerde, maar dat ze toch niet gelukkig was met het leven dat zij en Marco samen hadden opgebouwd: “Ons gezin heeft de afgelopen twintig jaar zo veel meegemaakt, we hebben in een hogedrukpan geleefd met elkaar. Marco was er niet altijd voor mij en ik was er niet altijd voor hem. En toen koos hij een andere weg”, biecht ze op. “Een verkeerde weg, dat vindt hij zelf ook, een beetje dom, maar we blijven allemaal mensen.”

