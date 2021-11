Leontine Borsato over affaire Marco: “Ik neem mezelf niets kwalijk, en hem ook niet”

Leontine vertelt in het interview dat ze alles had wat haar hartje begeerde, maar dat ze toch niet gelukkig was met het leven dat zij en Marco samen hadden opgebouwd: “Ons gezin heeft de afgelopen twintig jaar zo veel meegemaakt, we hebben in een hogedrukpan geleefd met elkaar. Marco was er niet altijd voor mij en ik was er niet altijd voor hem. En toen koos hij een andere weg”, biecht ze op. “Een verkeerde weg, dat vindt hij zelf ook, een beetje dom, maar we blijven allemaal mensen.”