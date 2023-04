Leonardo DiCaprio stiekem aan het daten met deze 28-jarige ‘Love Island’-presentatrice: “Hij stuurde haar meteen rozen”

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio (48) is aan het daten met de Britse ‘Love Island’-presentatrice Maya Jama (28), zo weet ‘The Sun’. Ze hebben elkaar enkele keren ontmoet in Londen en New York, en de vonk sloeg over. Voor Leo’s gewoonte is Maya bovendien redelijk ‘oud’. De running joke is namelijk dat hij al zijn vriendinnen dumpt eens ze 25 jaar worden.

Maya Jama is bij ons nog een nobele onbekende, maar in Groot-Brittannië heeft ze een succesvolle carrière in de media opgebouwd. Zo presenteerde ze programma’s op BBC, zoals ‘Peter Crouch: Save Our Summer’, ‘Glow Up: Britain’s Next Make-Up Star’ en uiteraard het immer populaire ‘Love Island’.

Ze is twintig jaar jonger dan haar nieuwe vlam, internationale superster Leonardo DiCaprio, maar het is algemeen geweten dat de acteur op veel jongere vrouwen valt. Doorgaans vallen al zijn liefjes binnen twee vaste categorieën: actief in de modellenwereld en jonger dan 25 jaar. Er wordt op het internet dus nu al gegrapt over het feit dat Maya eigenlijk een beetje ‘oud’ is voor zijn gewoonte. “Zou hij dan éindelijk aan het opgroeien zijn?”, schrijft iemand op Twitter.

Maya en Leonardo leerden elkaar volgens de Britse krant ‘The Sun’ kennen in februari van dit jaar. Ze werden toen samen gespot op een feestje in Londen. Vorige maand werden ze dan weer samen gezien in New York. Recent nog werden ze gespot in Parijs, waar ze samen met vrienden een chique club bezochten. Het viel oplettende fans dus al langer op dat de twee elkaar de hele wereld rond volgden, een potentieel teken dat er meer aan de hand was dan enkel vriendschap.

“Niet heel serieus”

Uiteindelijk kon ‘The Sun’ een insider spreken die de relatie bevestigt. “Ze werden aan elkaar voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden”, zo vertelt de bewuste insider. “Hij was meteen onder de indruk en stuurde haar rozen. Een romantisch gebaar dat zij wel kon smaken. Sindsdien zijn ze aan het daten. Ze willen zo veel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen.” Het gaat echter nog niet om een erg serieuze relatie. “Ze komen allebei net uit een andere relatie, en ze willen zich niet meteen op een nieuwe storten.” Maya was tot vorige zomer verloofd met basketbalspeler Ben Simmons (26), maar zette er na een jaar samen een punt achter. Leonardo is dan weer pas uit elkaar met Camila Morrone (25), na vijf jaar samen.

“Er komen dus nog niet te veel verplichtingen aan te pas. Leo en Maya wonen trouwens ook in verschillende landen, wat het er niet makkelijker op zal maken. Maya heeft al eens een latrelatie gehad, en ze weet hoe moeilijk dat is. Ze doen het dus rustig aan en zien wel waar het naartoe gaat.”

KIJK. Leonardo feestend gespot in Miami

