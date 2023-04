Leonardo DiCaprio op Coachella gespot met supermodel (en ze is ouder dan 25 jaar)

Irina Shyk is een wereldberoemd model. In het verleden had ze een relatie met onder meer Kanye West en Bradley Cooper. Met die laatste heeft ze een zesjarige dochter: Lea De Seine Shayk Cooper. In 2019 gingen Irina en Bradley uit elkaar, na een relatie van vier jaar. Enkele maanden geleden werden het model en de ‘A Star is Born’-acteur opnieuw samen gespot. Het voormalige koppel ging samen op vakantie en werd meermaals door paparazzi gefotografeerd tijdens familie-uitstappen. Volgens enkele bronnen was er sprake van een verzoening tussen de twee en wilden ze zelfs hun gezin uitbreiden. “Ze proberen opnieuw zwanger te raken”, klonk het in november 2022 bij ‘Page Six’. Of die plannen nu van de baan zijn, is niet duidelijk.