Leonardo DiCaprio is het kotsbeu: “Hij wil af van de reputatie dat hij enkel met jonge modellen datet”

CELEBRITIESLeonardo DiCaprio (48) heeft genoeg van de aanhoudende grappen en speculaties over zijn liefdesleven. Hij wil af van het imago dat hij enkel en alleen een relatie aanknoopt met vrouwen onder de 25 jaar. Dat vertelt een dichte bron van de Amerikaanse acteur. “Leonardo is vrijgezel en klaar voor een serieuze relatie.”

“Leonardo is momenteel vrijgezel. Hij is helemaal niet blij met de aanhoudende speculaties dat hij op zoek is naar jonge vrouwen”, verklaart de bron aan ‘Daily Mail’. “Het is belachelijk dat hij nergens kan komen zonder in verband te worden gebracht met jonge mooie vrouwen. Hij wil voor eens en voor altijd af van de reputatie dat hij enkel met jonge modellen datet. Het zit hem echt dwars dat dit hem blijft achtervolgen.” De ‘Titanic’-ster zou dan ook klaar zijn voor een serieuze relatie. “Hij wil iets zoals hij met Camila Morrone had: een serieuze relatie.”

Er wordt al jarenlang gelachen met het liefdesleven van DiCaprio. Zo wordt er gezegd dat hij enkel en alleen een relatie aanknoopt met vrouwen onder de 25 jaar. De speculaties over zijn liefdesleven gaan gretig over de tongen, ook in Hollywood. Zo grapte Amy Schumer tijdens de Academy Awards in maart: “Het is echt bewonderenswaardig hoe goed Leonardo zich inzet voor het klimaat, zodat hij een groenere planeet kan achterlaten voor zijn jongere vriendinnetjes.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Leonardo DiCaprio en Camila © ISOPIX

25 jaar

In de voorbij jaren werd de speculatie over zijn dating regel serieus aangewakkerd. Zo ging de acteur uit elkaar met Camila, slechts enkele weken nadat ze 25 jaar werd. Hij zette reeds acht keer zijn vriendin aan de deur eens ze de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Eerder dit jaar werd hij opnieuw gefotografeerd met jonge modellen, waaronder de 25-jarige Victoria Lamas en de 19-jarige Eden Polani. Dicaprio kreeg te maken met heel wat bittere reacties over de vermeende romance met Eden. Op de Instagram-pagina van het model regende het reacties die haar moeilijk zijn ontgaan. “Ze is een slachtoffer en moet maken dat ze wegkomt”, schrijft iemand. Een andere adviseert: “Geniet van de jaren voordat je 25 wordt en pluk Leonardo kaal.” Daardoor vond een dichte bron van de acteur het nodig om te ontkennen dat er iets romantisch was tussen hen. “Ze zaten naast elkaar op een feestje’, vertelde de bron destijds aan ‘Daily Mail’. “Er waren heel veel mensen aanwezig op dat evenement.”

KIJK. Dit zijn de (jonge) exen van Leonardo DiCaprio

LEES OOK: