Leonardo DiCaprio getuigt in fraudezaak: “Ik begreep dat hij een belangrijke zakenman was”

Celebrities De grootste sterren in de gekste pakken: ook deze celebs waagden zich aan ‘The Masked Singer’

Elke vrijdagavond zitten we massaal op het puntje van onze stoel tijdens de ontmaskering in het VTM-programma ‘The Masked Singer’. En vaak zijn het verrassende namen die achter die maskers schuilgaan. Maar dat is nog niets vergeleken met de internationale sterren die aan de buitenlandse versies van deze populaire tv-show deelnamen. Van Ryan Reynolds tot Kelly Osbourne: ook deze internationale celebrity’s gingen de uitdaging al aan. “Je kan niet zien, niet ademen, niet horen, niet denken. Er zat geen zuurstof in, ik raakte in paniek. Het was de ergste ervaring uit mijn leven.”