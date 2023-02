Leonardo DiCaprio (48) gespot met 19-jarig model Eden Polani: “Ze was nog niet geboren toen ‘Titanic’ verscheen”

Celebrities KIJK. Adele in tranen nadat fan foto van overleden vrouw laat zien: “Het spijt me van je verlies”

Adele (34) kan haar emoties niet bedwingen tijdens een van haar shows in Las Vegas. Een man toont tijdens het nummer ‘When We Were Young’ een foto van een vrouw op zijn smartphone. Het blijkt om zijn overleden vrouw te gaan. Adele is er erg van aangedaan en besluit het nummer ‘Someone Like You’ aan hem op te dragen. “Het spijt me van je verlies. Het spijt me dat ik niet direct doorhad wat je me toonde”, vertelt ze wat later.

