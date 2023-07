Leden van S Club geven eerste interview na overlijden van Paul Cattermole: “Niemand kon hem bereiken”

Celebrities“We hebben allemaal geprobeerd om hem te bereiken.” De leden van S Club, voorheen bekend als S Club 7, hebben zich in een nieuw interview uitgesproken over het overlijden van hun geliefde collega Paul Cattermole. “We vroegen ons allemaal af hoe het met hem ging.”

Jo O’Meara, één van de overgebleven leden, vertelt onder meer dat iedereen zich zorgen maakte over Paul. De groepsleden waren destijds volop bezig met de voorbereidingen voor hun tournee. Als gevolg hadden ze dan ook regelmatig contact met elkaar. Drie dagen voor Paul dood teruggevonden werd in zijn woning hadden ze bijvoorbeeld nog een Zoom-meeting op de planning staan. Toen Cattermole plots een stuk minder bereikbaar was, begon iedereen zich dan ook vragen te stellen. Volgens O’Meara kon niemand Paul nog bereiken. Ook bleven zijn berichten op WhatsApp op ongelezen staan. “We vroegen ons af of alles wel oké was. Langs de andere kant hadden we zoiets van: het is Paul. Het gebeurt wel vaker dat hij zijn telefoon niet opneemt.”

In de dagen voor zijn overlijden hebben de overige leden van S Club wel nog geprobeerd om Paul te bereiken. “Ik heb hem gebeld. Ik heb hem berichtjes gestuurd”, aldus O’Meara. “Iedereen probeerde hem te bereiken, maar niemand is erin geslaagd.” Uiteindelijk kreeg Jo het vreselijke nieuws van haar management te horen. “Toen ze het mij vertelden, werd ik helemaal stil. Het was vreselijk. Ik was echt volledig in shock.”

The Good Times Tour

Ondanks het overlijden van hun collega is S Club nog steeds van plan om op tournee te gaan. Als eerbetoon aan Paul veranderden ze de naam van de tour in ‘The Good Times Tour’, een verwijzing naar één van hun songs waar Cattermole goed op te horen is. De tournee zelf gaat in oktober van start. Al zal het wel zonder Hannah Spearritt zijn. Na Pauls overlijden besloot zij om de groep te verleden. De band bestaat voortaan dus nog uit vijf leden.

