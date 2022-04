Lea Michele toonde Jonathan Groff haar intieme delen: “Ik had nog nooit een vagina gezien”

De personages van Groff en Michele worden verliefd op elkaar in ‘Spring Awakening’, en de twee zijn ook in het echt heel close. “Ik vertelde aan Lea dat ik nog nooit een vagina van een vrouw had gezien en vroeg haar of zij me dat wou laten zien. Ze stemde meteen in”, vertelt Groff openhartig in de HBO documentaire ‘Spring Awakening: Those You’ve Known’. “Op een gegeven moment liet ik hem letterlijk mijn hele vagina zien”, aldus Lea. De anatomieles van Michele zou zelfs zo ver zijn gegaan, dat zij een bureaulamp op haar kruis liet schijnen om alles goed aan Groff uit te kunnen leggen. Volgens de twee was er ook niet veel speciaal aan de gebeurtenis. "Dit was echt een doorsnee dinsdag", aldus Lea.