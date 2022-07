Lea Michele praat na 9 jaar emotioneel over overleden ‘Glee’-collega en vriend Cory Monteith

Celebrities‘Glee’-actrice Lea Michele (35) heeft tijdens een optreden over haar overleden vriend Cory Monteith gesproken. Hij stierf in 2013 op 31-jarige leeftijd aan een overdosis. Het komt zelden voor dat Michele praat over de situatie, maar tijdens een optreden van haar tour ‘Lea Michele, Life in Music’ koos ze ervoor om dat wel te doen. Ze heeft onder meer over hoe het was om over Cory te zingen in de aflevering waarin ze afscheid namen van hem en zijn personage Finn.