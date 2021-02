Larry King dan toch niet overleden aan corona (en wie krijgt de erfenis?)

Celebrities Rebel Wilson over haar recente break-up: “Het was niet ideaal”

12 februari Begin februari raakte het nieuws bekend dat Rebel Wilson (40) en Jacob Busch (29) niet langer een koppel vormen. Busch liet in een eerder interview al blijken dat hij niet blij was met de break-up, maar nu heeft ook Rebel voor de eerste keer iets gezegd over hun breuk. “Uit elkaar gaan is moeilijk en het is nooit ideaal”, vertelde de actrice in een interview met Extra.