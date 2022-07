Lana Del Rey vreest voor veiligheid van zichzelf en familie: haar wagen werd gestolen door stalker

In februari dit jaar bezocht Eric Everardo voor het eerst zonder toestemming de woning van Lana Del Rey. Hij ging er toen vandoor met haar Jaguar. Voor deze actie werd hij later ook strafrechtelijk aangeklaagd. Maar jammer genoeg voor Del Rey, bleef het hier niet bij. Want de man bezocht begin juli voor de, naar haar weten, tweede maal haar huis. Deze keer nam hij tijdens zijn bezoek niets mee, maar liet hij in de plaats daarvan iets achter aan haar poort. Met name, een verontschuldigingsbrief. De ‘Born To Die’-zangeres refereert naar de brief als ‘verontrustend’, aangezien Everardo haar aansprak als zijn ‘Princess Charming’ en naar zichzelf verwees als ‘Koning’. In de brief liet hij ook weten dat hij ernaar uitkijkt om eens in het echt met haar af te spreken en sprak haar bijgevolg aan met haar echte naam ‘Elizabeth Grant’.