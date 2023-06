Lady Gaga weigert vindersloon voor gestolen honden te betalen en wil rechtszaak laten seponeren

Muziek Queens of the Stone Age komen na Werchter ook naar het Sportpa­leis (ondanks ziekte van frontman)

Queens of the Stone Age-gitarist en frontman Josh Homme (50) kreeg vorig jaar te horen dat hij lijdt aan kanker én heeft intussen al een succesvolle operatie achter de rug. Dat onthulde de muzikant zelf in een interview met het tijdschrift ‘Revolver’. “Dankbaar dat ik hier doorheen kom.” Dit nieuws komt bovenop de aankondiging van hun tweede concert in 2023 in ons Belgenlandje, namelijk op 12 november in het Sportpaleis.