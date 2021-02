Lady Gaga reageert voor het eerst na schietpartij en ontvoering van haar honden: “Mijn hart doet ontzettend veel pijn”

Celebrities “Ik hoor mijn hele leven niets anders dan Billie! Billie! Billie!”: intieme documentai­re biedt intrigeren­de inkijk in leven Billie Eilish

26 februari Als 17-jarige kun je de wereld veroveren, maar dat gaat nooit zonder slag of stoot. Billie Eilish (19) geeft via haar documentairefilm ‘The world’s a little blurry’ een magnifiek inkijkje in haar leven. Haar kracht, haar zwaktes, haar twijfels, haar worstelingen. Hoe ze geplaagd wordt door aanvallen van Gilles de la Tourette en hoe haar ouders moeite hebben om hun jongste dochter los te laten. Alles komt voorbij in een ongekend open document.