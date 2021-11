Lady Gaga poseert naakt op cover Vogue: “Ik had na de opnames van ‘House of Gucci’ psychische problemen”

CELEBRITIESPopster Lady Gaga (35) poseerde op de cover van de Britse Vogue om haar nieuwste film ‘House of Gucci’ te promoten. Ze vertelde hoe diep ze ging om de rol van Patrizia Reggiani te kunnen spelen. “Ik sprak negen maanden lang met een accent. Ik was haar gewoon, zowel op als naast de set.”

‘House of Gucci’ gaat over een van de beruchtste moordzaken ooit in de modewereld: de aanslag op mode-icoon Maurizio Gucci (Adam Driver). Lady Gaga speelt zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani, die - spoiler alert - de verantwoordelijkheid draagt voor zijn dood. Zij huurde een seriemoordenaar in om hem van het leven te beroven.

Voor Lady Gaga is het haar tweede filmrol, na het Oscarwinnende ‘A Star is Born’. Tegen Vogue vertelt de wereldster hoe hard ze haar best deed om zich in te leven in haar rol: “Ik zal volledig eerlijk zijn: ik heb anderhalf jaar als haar geleefd. Ik sprak negen maanden lang met een accent, ook als er geen camera’s draaiden. Ik lette erop dat alles wat ik aanraakte of waar ik naar keek, geld leek te bevatten.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Lady Gaga als Patrizia Reggiani. © Photo News

“Ik ben ook begonnen met fotograferen”, voegt de actrice toe. “Ik heb geen enkel bewijs dat Patrizia een fotograaf was. Maar als ik haar interesses in het leven wou ontdekken, zou me dat het beste lukken met een camera. Ik nam het toestel overal mee naartoe. Ik merkte bijvoorbeeld dat Patrizia van mooie dingen hield. Als iets niet mooi was, verwijderde ik het dan ook.”

Lees verder onder de trailer.

Een ontmoeting met de echte Patrizia Reggiani (72) vermeed Lady Gaga bewust: “Weet je, ik had het gevoel dat als ik het verhaal juist wilde vertellen, ik het uit het oogpunt van een nieuwsgierige vrouw met een journalistieke geest moest benaderen. Dat betekent dus dat niemand me ging vertellen hoe ik mijn rol moest spelen. Zelfs Patrizia niet.” Iets dat bij Reggiani voor “irritatie” zorgde, zo zei ze in een eerder interview.

“Te diep”

Lady Gaga begon tegen het einde van de opnames wel het gevoel met de werkelijkheid te verliezen. “Ik had enkele psychologische problemen. Ik bleef zowel op mijn hotelkamer als op de set de rol van Patrizia Reggiani spelen. Ik herinner mij dat ik op een dag een gewone wandeling ging maken in Italië. Maar zoiets had ik al twee maanden niet gedaan, dus ik raakte in paniek. Ik kon de echte wereld even niet meer aan.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De echte Patrizia Reggiani. © AP

Het doel van ‘House of Gucci’ is volgens de ‘Bad Romance’-zangeres om respect te betuigen aan vrouwen: “Ik wil niet iemand die een moord pleegt verheerlijken. Maar ik wil wel mijn respect tonen aan vrouwen die door de geschiedenis heen experts zijn geworden om te leven met de gevolgen van pijn. Ik hoop dat vrouwen dit zullen bekijken en zichzelf eraan herinneren om twee keer na te denken over het feit dat gekwetste mensen ook andere mensen pijn doen. Het is gevaarlijk. Want, wat gebeurt er met iemand als ze over de rand worden geduwd?”

‘House of Gucci’, vanaf 24 november in de cinemazalen.

Lees ook: