Lady Gaga ontroostbaar na ontvoering 2 hondjes en schietpartij op hondenuitlater: beloning van 500.000 dollar voor ultieme tip

Ryan Fischer (30), de hondenuitlater van popzangeres Lady Gaga, is woensdagavond op straat neergeschoten in Hollywood. Hij kreeg vier kogels in de borst, waarna twee van de drie hondjes van Gaga gestolen werden door de daders. De zangeres heeft een beloning van 500.000 dollar uitgeloofd voor wie meer informatie kan bezorgen over de misdaad. Ondertussen zijn ook beelden opgedoken van de overval en schietpartij zelf.

Woensdagavond, rond 22u, liet Ryan Fischer de drie Franse bulldogs van zangeres Lady Gaga uit: Koji, Miss Asia en Gustavo. Hij zorgt voor de beestjes nu de zangeres in Rome zit voor filmopnames. Tijdens de wandeling werd de man vier keer in de borst geschoten. Daarop gingen de twee daders aan de haal met Koji en Gustavo. De derde hond, Miss Asia, slaagde erin om weg te rennen. Zij werd later teruggevonden door de politie. Toen de politie Fischer terugvond was hij bij bewustzijn, maar ademde hij amper. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is officieel niet geweten, maar een bron meldde aan Page Six dat hij het naar omstandigheden goed maakt.

Lady Gaga en haar drie honden.

Inmiddels zijn op TMZ videobeelden opgedoken van de brute overval. De beveiligingscamera’s van een woning filmden woensdagavond toen Fischer langsliep tijdens zijn uitlaatronde met de drie honden van Lady Gaga. Op de beelden is te zien hoe een witte auto komt aanrijden en twee gewapende mannen uitstappen die op Fischer en de honden afkomen. De uitlater probeert zich te verweren en de dieren te beschermen en schreeuwt om hulp, maar hij wordt beschoten en zakt neer. Daarop pakken de daders ieder één hond op, en vertrekken. Het derde hondje rent daarna snel naar Fischer toe.

De bewoner van het huis waar de camera’s hingen, wilde de beelden in eerste instantie niet vrijgeven aan media, maar kreeg toestemming van Gaga’s team. De zangeres hoopt dat iemand de daders herkent en dat de video zal leiden tot de arrestatie van de daders en de terugkeer van haar viervoeters Koji en Gustav. Ze heeft inmiddels een beloning van een half miljoen uitgeloofd voor de gouden tip.

Een goede vriend van Lady Gaga vertelt aan ET online dat de zangeres zich hulpeloos voelt en ontroostbaar is. “Ryan is niet enkel haar hondenuitlater, maar ook haar goede vriend. Ze kan het nog altijd niet geloven dat zoiets gebeurd is. Ze voelt heel erg mee met hem en zijn familie en vindt het verschrikkelijk dat ze nu in Italië is en niets kan doen.” Lady Gaga verblijft momenteel in Italië voor de opnames van haar nieuwste film ‘Gucci’. Het is onduidelijk of ze plannen heeft om terug te keren naar de States.

De vader van Lady Gaga smeekt het publiek nu om te helpen bij het terugvinden van de ontvoerde honden van de zangeres en het identificeren van de mogelijke daders. “Help ons deze engerds te pakken te krijgen”, zei Joe Germanotta op Fox News, enkele uren nadat bekend werd dat de viervoeters waren meegenomen. “Onze hele familie is van streek en bidt dat Koji en Gustavo heelhuids terugkeren.”

Joe Germanotta met dochter Lady Gaga.

Ook de 90-jarige oma van Lady Gaga, Angeline Germanotta, doet een warme oproep en bidt voor een snel herstel voor Fischer. “We leven in een wrede wereld”, verklaarde Angeline donderdag aan New York Daily News. “De familie is er kapot van. Het is zo, zo treurig dat we in een wereld leven waarin dit kan gebeuren. Ik bid dat deze jonge man herstelt, en ik hoop dat de honden veilig zijn en in goede gezondheid worden teruggevonden.”

Dure honden

Of de daders het specifiek gemunt hadden op de hondjes van Gaga is nog niet helemaal duidelijk. Franse bulldogs zijn een erg duur en gewild ras, prijzen voor honden met een stamboom lopen al snel op tot 10.000 dollar (8.171,35 euro). Een beloning van 500.000 dollar (408.567 euro) zegt dus genoeg over hoeveel de honden voor de zangeres betekenen.

