Lady Gaga is smoorverliefd: volgen er nu een huwelijk en een baby?

Eigen gezinnetje

In het magazine ‘InStyle’ antwoordde Lady Gaga vorig jaar op de vraag ‘wat ze nog uit het leven wil halen’ meteen: “Een huwelijk.” Voor de volledigheid: Gaga droomt ook nog van “meer muziek, meer films en meer liefdadigheid via de Born This Way Foundation.” Zoals ze het samenvatte: “Ik heb heel veel dromen en verwachtingen. Wat ik effectief zal bereiken, weet ik nog niet, maar ik weet wel dat ik het zal doen met de mensen van wie ik houd.”

De zangeres vertelde toen ook dat ze uitkijkt naar een eigen gezinnetje. “Ik heb heel veel zin om kinderen te krijgen. Ik kijk ernaar uit om moeder te zijn. Is het niet ongelofelijk waartoe we in staat zijn? We kunnen een mens binnen in ons laten groeien. Dan komt het er uit en is het onze taak om het in leven te houden. Het is zo grappig - iedereen werkt altijd vanuit mijn huis. Wanneer ze binnenkomen, zeg ik: ‘Welkom in de Baarmoeder!’”

We zijn dus heel benieuwd of 2021 alweer hét jaar wordt van Lady Gaga.