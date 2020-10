Lady Gaga haalt haar beruchte vleesjurk nog eens uit de kast

In de video is de zangeres even te zien in de controversiële jurk, volledig gemaakt van vleeswaren, die ze in 2010 droeg op de rode loper van de MTV Video Music Awards. Ook kwamen haar Superbowl-outfit en haar blauwe turnpakje uit de ‘Poker Face’-videoclip voorbij. Of het om exact dezelfde jurk gaat (en hoe die intussen ruikt), is niet helemaal duidelijk.