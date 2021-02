“Lady Gaga gaat hoge ziekenhuiskosten van neergeschoten hondenuitlater betalen”

Celebrities Veel champagne en cocktails zorgen elk jaar voor hilarische én gênante momenten tijdens de Golden Globes

9:54 Geef acteurs wat te drinken en wat complimenten en je hebt de meest losse lippen die er zijn. En hoewel de 78e jaarlijkse Globes-ceremonie deze avond virtueel zal zijn, met Amy Poehler in Beverly Hills en haar co-host Tina Fey in Manhattan, is dat geen garantie dat er minder gedronken zal worden.