Laatste rustplaats van actrice Anne Heche bekendgemaakt

CelebritiesDe laatste rustplaats van Anne Heche, de actrice die op 11 augustus overleden is aan haar verwondingen na een crash met haar auto, is bekendgemaakt. Heche werd op 18 augustus gecremeerd. De assen van de actrice zullen nu begraven worden in het Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles.

Bekijk ook: beelden tonen hoe snel Anne Heche reed voor de crash.

In het verleden werden er al verschillende andere grote namen uit de Amerikaanse showbizzwereld begraven in het Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Ook Judy Garland, Mel Blanc, Mickey Rooney, Marion Davies en Cecil B. DeMille hebben er hun laatste rustplaats gevonden. Het nieuws over de laatste rustplaats van Anne Heche werd wel nog niet bevestigd door de woordvoerder van de actrice. Het was het Amerikaanse ‘E! News’ dat het nieuws bekendmaakte nadat ze overlijdensakte van Heche wisten te bemachtigen.

Onder invloed

De Amerikaanse actrice raakte op 5 augustus van de weg af en botste op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Ze zou onder invloed van cocaïne en fentanyl zijn geweest. Daarop brak een stevige brand uit. Heche liep zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Officieel werd het overlijden vastgesteld op 11 augustus. De woordvoerder van Anne Heche zelf vertelde eerder dat de actrice op 14 augustus van de beademing werd gehaald nadat ze enkele dagen in coma had gelegen.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’, wat haar een Daytime Emmy Award opleverde in 1991. Haar bekendste rollen zijn waarschijnlijk die in ‘Donnie Brasco’, ‘I Know What You Did Last Summer’ en ‘Six Days, Seven Nights’. De actrice werd 53 jaar oud.

LEES OOK:

Bekijk ook: deze rollen speelde Anne Heche al in haar carrière