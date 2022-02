Laatste rol van Bob Saget vlak voor zijn dood: kok in videoclip van rapper

Na de videoclip zelf is er op het einde nog een speciaal eerbetoon voor de overleden acteur. Daarin is te zien hoe de acteur achter de schermen zich amuseert met de muzikanten. “We hadden een chef nodig voor de video en ik dacht meteen aan Bob Saget”, vertelt Desiigner in interview met Rolling Stone. “Niemand op de set geloofde me toen ik zei dat hij zou komen totdat hij effectief aankwam”, herinnert Desiigner zich. “Het is heel anders voor mij om deze video nu terug te zien. We willen dit opvoeren voor Bob, je zou kunnen zeggen dat dit een afscheidsfeestje voor hem is.”