Kyra Sedgwick drukte per ongeluk op ‘panic button’ van Tom Cruise: “Ik werd nooit meer uitgenodigd”

CelebritiesToen actrice Kyra Sedgwick (55) werd uitgenodigd voor een etentje bij Tom Cruise (58), was ze initieel dolgelukkig. Maar door een stommiteit liep de avond uit op een fiasco. Dat vertelde de actrice in ‘The Drew Barrymore Show’.

“Dit is echt wel een goed verhaal", begon Kyra Sedgwick haar relaas in ‘The Drew Barrymore Show’. “Een heel droevig moment, maar wél een grappig verhaal.” De actrice, die getrouwd is met Kevin Bacon, vertelde dat ze uitgenodigd werden voor een etentje bij Tom Cruise thuis. “Ik had al met Tom samengewerkt voor ‘Born On The Fourth Of July’, maar Kevin werkte nu voor ‘A Few Good Men' met hem samen."

“Dus we werden uitgenodigd voor het avondeten, samen met heel wat beroemde mensen zoals Demi Moore en Bruce Willis, want zij speelde ook in de film. Rob Reiner was er ook, net zoals Nicole Kidman. Ik word niet vaak uitgenodigd op dat soort avonden", vervolgde de actrice. “Ik was wat aan het rondkijken, en merkte op dat er aan de open haard een klein knopje was. ‘Oh, waar zou dat voor dienen?’, dacht ik. En dus drukte ik erop. Misschien zou er wel iets interessant gebeuren. Maar er gebeurde helemaal niets en ik werd een beetje zenuwachtig."

“Het leek me niet oké dat er helemaal niets gebeurde", zei Kyra. “Dus ik tikte Tom - die midden in een verhaal zat - op z'n schouder en zei: ‘Ik heb op dat knopje daar gedrukt.’ En hij antwoordde: ‘Dat knopje daar? Dat is de panic button (alarmknop, red.).’ Toen kwamen de agenten, die het feestje stillegden. Er waren zeker vijf politieauto’s, het was indrukwekkend", gaf de actrice toe. “Ik heb nooit meer een uitnodiging gekregen.”

