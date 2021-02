Kylie Minogue is verloofd

In het magazine Elle verklapte actrice Billie Piper al dat Kylie Minogue verloofd was, aan de hand van een anekdote. “In 2000 viel ik flauw in een club in Covent Garden", vertelde Piper. “Er lag schuim op m'n lippen, klonk het, maar ik weet niet of ik dat geloof. Mijn PR manager belde me in het ziekenhuis op om wat gaten in m'n geheugen op te vullen. Ik was blijkbaar de club uitgedragen door een man. Een held of een lastpak, vroeg ik me af. Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Later ontdekte ik dat z'n naam Paul is, zoals m'n vader. Hij is Welsh, werkt bij GQ en zal uiteindelijk een dierbare vriend worden, een geweldig succes én de verloofde van Kylie Minogue. Een held dus. Kylie weet dat maar al te goed."

Verrassende woorden, want tot op dat moment was niet geweten dat Minogue en Solomons zich verloofd hadden. Maar het nieuws wordt nu ook bevestigd door Gloria, de stiefmoeder van Solomons en dus (stief)schoonmoeder van Minogue. “Ze is heel erg lief, dus ik ben erg blij dat ze verloofd zijn. Het is zo opgewonden. Maar ik kan je helaas niet meer vertellen, want ze hebben me gevraagd om dat niet te doen. En ik respecteer mijn zoon en Kylie te veel om nog meer te zeggen.”

Minogue en Solomons hebben al een relatie sinds 2018. Ze zouden elkaar hebben leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. “Hij is een geweldige kerel", vertelde de zangeres in People. “Hij is zo liefdevol, en hij steunt me. Hij heeft een geweldig gevoel voor humor, maar hij heeft ook z'n eigen leven en carrière. We vinden elkaar ergens in het midden. Het is gewoon goed tussen ons.” Minogue was eerder al verloofd met acteur Joshua Sasse, maar die relatie liep spaak nadat hij haar bedrogen had. De zangeres twijfelde toen of ze wel ooit zou willen trouwen: “Ik ben nooit die vrouw of dat meisje geweest die ervan droomt om in het huwelijksbootje te stappen.” Het lijkt erop dat ze dan toch van mening veranderd is.

LEES OOK: