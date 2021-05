Kylie Jenner ontkent open relatie met Travis Scott: “Jullie verzinnen echt alles”

Het was TMZ die als eerste het gerucht verspreidde, bewerend dat bronnen met “directe kennis en verbinding met zowel Kylie als Travis”, vertelden dat de twee weer een koppel vormden, maar “elkaar vrij laten om met andere mensen te daten.” Een smeuïge roddel waar Daily Mail maar al te graag van meesmulde. Die titelde namelijk eerder deze week een artikel op ‘Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott hervinden hun romance (maar zitten nu in een open relatie).’ Een aanname waar Kylie Jenner het duidelijk niet mee eens is. “Jullie verzinnen echt gewoon alles,” tweette de 23-jarige. “Ik heb niets tegen mensen met een open relatie, maar het is gewoon onzorgvuldig en respectloos om dit verhaal de wereld in te sturen zonder te weten of het waar is.”