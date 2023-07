Kylie Jenner geeft (eindelijk) gebruik plastische chirurgie toe: "Ik wenste dat ik het nooit had gedaan"

Ze deed de onthulling aan haar goede vriendin Stassie Karanikolaou in de realityreeks ‘The Kardashians’. “Ik heb mijn borsten laten doen voordat ik zwanger was van Stormi, niet nadenkend dat ik een kind zou krijgen op 20-jarige leeftijd", legde Jenner uit. “Het was alsof ze nog steeds genezende waren. Ik had prachtige borsten. Natuurlijke borsten, met de perfecte maat. Perfect in alle opzichten. Ik wenste dat ik het nooit had gedaan.” Ze vervolgde: “Ik zou iedereen die erover nadenkt, aanraden om te wachten totdat je kinderen hebt.”

Fillers

In een vorige aflevering van de realityshow drukte Jenner nog geruchten de kop in over het gebruik van plastische chirurgie in haar gezicht. “Ik herinner me dat ik het meest zelfverzekerde kind in de kamer was. Ik heb altijd van mezelf gehouden en dat doe ik nog steeds.” Ze ging verder: “Een van de grootste misvattingen over mij is dat ik een onzeker kind was en ik veel operaties onderging om mijn volledige gezicht te veranderen, wat onjuist is", vertelde ze. Kylie liet zich ontvallen dat ze alleen fillers kreeg toegediend.