Kylie Jenner en Timothée Chalamet maken romance ook op New York Fashion Week officieel

Dat de ‘Barbie’-film heel wat grote namen kon strikken is geen geheim. Maar nu onthult de regisseur van de prent, Greta Gerwig (40), aan ‘Hollywood First Look’ dat het niet veel had gescheeld of er werd nog een grote naam aan de met sterren bezaaide cast toegevoegd: Timothée Chalamet (27).