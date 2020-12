Kylie Jenner en Kanye West bestbetaalde beroemdheden van 2020

Celebrities Rockopera over het leven van de Britse oud-pre­mier Tony Blair in de maak

14 december De voormalige Britse premier Tony Blair (67) vormt de inspiratiebron voor een nieuwe rockopera die zal worden opgevoerd in het Londense Turbine Theatre in Battersea Power Station. Komiek Harry Hill (56) is naar verluidt aan boord om songteksten voor de opera te schrijven, met als inspiratie het verhaal van het leven van Blair, melden Britse media.