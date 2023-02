Kylie Jenner dacht dat haar postnatale depressie nooit voorbij zou gaan: “Hormonen namen de bovenhand”

Celebrities“Ik zou deze vrouwen willen adviseren om niet te veel na te denken en alle emoties ten volle te beleven.” Kylie Jenner (25) heeft zich in een interview met de Italiaanse ‘Vanity Fair’ van haar meest openhartige kant laten zien. De realityster vertelde in het magazine onder meer over haar postnatale depressie. Daarnaast gaf ze ook prijs wie nu precies haar favoriete zus is…

In haar interview met het magazine gaf Jenner toe dat ze zowel bij de geboorte van Stormi als bij de geboorte van Aire te maken kreeg met een postnatale depressie. Al had de realityster het er bij de komst van haar tweede kindje wel minder moeilijk mee. “Ik kon het iets makkelijker plaatsen." Inmiddels wil Kylie andere vrouwen die hetzelfde ervaren hebben een hart onder de riem steken. “Probeer om niet vooruit te lopen op de zaken, ook al is het pijnlijk”, klinkt het onder meer. “Neem het zoals het komt, zonder bang te zijn voor wat er nog gaat komen.”

“Ik zou tegen deze vrouwen willen zeggen om niet te veel na te denken en alle emoties van dat moment ten volle te beleven”, voegt de realityster verder nog toe. “Op zo’n momenten denk je vaak dat het nooit voorbij zal gaan of dat je lichaam nooit meer hetzelfde zal zijn.” Ze vervolgt: “Maar dat is niet waar. Op dat moment nemen je hormonen en je emoties gewoon de bovenhand.”

Favoriete zus

Jenner heeft het in haar interview met ‘Vanity Fair’ ook nog over de band met haar zussen. Op dit moment is haar 42-jarige zus Kim Kardashian alvast haar favoriet. Naar eigen zeggen hebben ze de laatste tijd “hetzelfde meegemaakt”. Denk maar aan hun redelijk publieke relatiebreuken. Vorig maand raakte bekend dat Kylie Jenner niet langer samen is met Travis Scott, de vader van haar twee kinderen. In augustus vorig jaar zag Kim Kardashian dan weer haar relatie met Pete Davidson op de klippen lopen. Enkele maanden voordien besloot ze dan weer zelf om een punt te zetten achter haar huwelijk met de Amerikaanse rapper Kanye West.

Volledig scherm Kylie Jenner, Kim Kardashian West en Kendall Jenner. © Getty Images for The Met Museum/

“Op dit moment is het Kim”, aldus Kylie in het magazine. “Kim is de afgelopen tijd zo hard veranderd. We hebben een goede band en ze is de eerste zus die ik bel wanneer ik iets nodig heb.” Met haar zus Kendall heeft Kylie dan weer het minst gemeenschappelijk. Al maakte de realityster wel duidelijk dat “tegenpolen elkaar aantrekken.”

