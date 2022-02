Kylie Jenner bevallen van tweede kindje

Celebrities Onherkenba­re Bridget Fonda voor het eerst in 12 jaar nog eens gespot in het openbaar

In de nineties was Bridget Fonda één van de beroemdste actrices, maar na een zwaar auto-ongeval verdween Fonda in 2003 uit de schijnwerpers. In 2009 werd ze nog wel naast de zijde van haar echtgenoot Danny Elfman gespot op de première van ‘Inglourious Basterds’, maar verder bleef het stil rond de voormalige actrice. Toen Fonda enkele dagen geleden gespot werd op haar 58ste verjaardag was de verbazing dan ook groot. De eens zo populaire actrice heeft namelijk overduidelijk afscheid genomen van de glitter and glamour van weleer.

