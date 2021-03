Kritiek op steenrijke Kylie Jenner na oproep aan fans om geld te doneren aan make-upartiest

Celebrities Katherine Heigl onderging ingrijpen­de nekopera­tie: “Ze hebben me mijn leven teruggeven!”

18 maart Katherine Heigl (42), die we vooral kennen van haar rol in de ziekenhuisserie ‘Grey’s Anatomy’ of de film ‘27 Dresses’, heeft via sociale media laten weten een nekoperatie te hebben ondergaan die de hevige pijn heeft verminderd waarvan ze al tijden last heeft. De actrice deelde een aantal foto’s op Instagram, waarop ze onder andere te zien is met een brace om haar nek. Ook liet ze haar röntgenfoto zien.