Kritiek op overwinningsspeech Harry Styles: “Je bent letterlijk de zoveelste witte man die wint”

CelebritiesHarry Styles (29) nam zondagavond twee Grammy’s mee naar huis, maar toch klinkt er niet enkel lof over de popster. Zijn overwinningsspeech viel niet bij iedereen in goede aarde en sommigen zetten ook vraagtekens bij zijn Grammy voor ‘Album van het jaar’. Want als witte man een award winnen? Niet zo bijzonder. En zijn innige vriendschap met de producer van de Grammy’s? Verdacht.

Je kan niet meer ontkomen aan de Britse zanger, Harry Styles en zijn hits zijn overal. Geen wonder dus dat hij met ‘Harry’s House’ de felbegeerde prijs voor ‘Album van het jaar’ in de wacht sleepte. Een luid applaus begeleidde een dolblije Harry naar het podium toen hij hoorde dat hij won. En toen ging hij volgens sommigen de mist in. Allereerst bedankte hij de andere genomineerden. In de categorie nam hij het namelijk op tegen niemand minder dan Adele, Kendrick Lamar, Lizzo en Beyoncé. “Elke artiest in de categorie inspireerde me doorheen mijn hele leven en carrière. Ik denk dat niemand in deze wereld in de studio kruipt met de gedachte dat ze er deze prijzen mee gaan winnen. Dit is echt heel lief van jullie. Ik ben jullie allemaal zo dankbaar. Dit gebeurt niet vaak bij mensen zoals ik”, aldus Styles. Die laatste drie woorden waren er te veel aan. Twitteraars bombarderen het platform met kritiek. “Je bent letterlijk de zoveelste witte man die ‘Album van het jaar’ wint. Zwijg gewoon, Harry”, lezen we onder andere.

Onterechte winnaar?

En is Harry in de eerste plaats wel de terechte winnaar in de categorie ‘Album van het jaar’? Muziekfans beschuldigen de Grammy’s van manipulatie. De zanger koestert namelijk een jarenlange vriendschap met Ben Winston, de producer van de awardshow. Dat Styles Beyoncé oversteeg, konden velen niet geloven. Toen halverwege de uitzending The Recording Academy tweette: “Leuk weetje: de stem aan het begin van ‘As It Was’ is de dochter van onze eigen Grammy’s-producer, Ben Winston”, ontplofte het helemaal. “Harry Styles stippelt zijn carrière slim uit.”

De vriendschap tussen Harry en Ben dateert al van zijn periode bij One Direction. Winston regisseerde de documentaire ‘One Direction: A Year in the Making’ in 2011 en produceerde vervolgens, in 2013, de 3D-concertfilm van de groep. Jaren later woonde de popster zelfs anderhalf jaar bij Ben op zolder terwijl zijn eigen huis werd opgeknapt. Dat hun band sterk en oprecht is, bewijst het feit dat Harry zelfs peter werd van Bens dochter Ruby. Die laatste hoor je dus aan het begin van zijn wereldhit ‘As It Was’.

