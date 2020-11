Kritiek op Kendall Jenner en andere sterren na wilde Halloweenfeestjes: “Ze drijven de spot met de coronacrisis”

Celebrities Olivia New­ton-Jo­hn openhartig: “Ik zie mijn kanker niet meer als een ziekte, maar als een zegen”

28 oktober Olivia Newton-John ziet de kanker waardoor ze werd getroffen niet zozeer als een ziekte waar ze tegen vecht, maar eerder als “een geschenk”. De 72-jarige actrice kreeg in 1992 voor het eerst te horen dat ze tegen borstkanker vocht. In 2017 werd bekend dat die naar andere delen in haar lichaam is uitgezaaid.